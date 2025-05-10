Valencia, Getafe'yi 3 golle geçti

La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Getafe'yi konuk etti.

Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan 8. dakikada Pepelu, 18. dakikada Diego Lopez ve penaltıdan 37. dakikada Hugo Duro kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Valencia, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Getafe ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

45 puana ulaşan Valencia, 9. sıraya yerleşirken; 39 puanda kalan Getafe ise 13. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Valencia, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek. Getafe ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.