Valencia, Getafe'yi tek golle geçti

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe karşı karşıya geldi.
Mestalla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 1-0 kazanırken galibiyet golü 40. dakikada Hugo Duro'dan geldi.
Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 40'a yükseltirken, Getafe 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Valencia deplasmanda Villarreal' konuk olurken, Getafe sahasında Girona'yı ağırlayacak.