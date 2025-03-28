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Spor

Valencia için kritik viraj: Kümede kalma mücadelesi başlıyor

La Liga'da kalma mücadelesi veren Valencia, son 10 maçta kaderini belirleyecek. Mestalla ekibi, kritik virajda hata yapmadan 40 puan barajını geçmek istiyor. Hem sportif başarı hem de kulübün finansal geleceği için bu süreç hayati önem taşıyor.

Dış Basın28 Mart 2025 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Valencia için kritik viraj: Kümede kalma mücadelesi başlıyor
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Valencia CF, zorlu bir sezonun ardından kümede kalma savaşında kritik bir döneme girdi. La Liga'da sadece 10 maç kala, Carlos Corberan yönetimindeki takım, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Mestalla ekibinin hedefi, arzulanan 40 puan barajına ulaşarak ligde kalmayı garantilemek.

Valencia, kalan maçlarında Mestalla'da Mallorca, Sevilla, Getafe ve Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Deplasmanda ise Espanyol, Las Palmas, Alaves ve Real Betis gibi kritik rakiplerle karşılaşacak. Özellikle kümede kalma mücadelesi veren Espanyol, Las Palmas ve Alaves ile oynayacakları maçlar, Valencia'nın geleceğini belirleyebilir.

Kulübün La Liga'da kalması, yalnızca sportif başarı açısından değil, mali planlar açısından da büyük önem taşıyor. Meriton yönetimi, Goldman Sachs ile yaptığı 325 milyon euroluk finansman anlaşmasının geleceğini güvence altına almak istiyor. Ayrıca, Mosquera, Andre Almeida, Javi Guerra ve Umar Sadiq gibi oyuncuların kaderi de ligde kalmaya bağlı olacak.

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