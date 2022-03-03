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Spor

Valencia, İspanya Kral Kupası'nda finale kaldı

İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

AA3 Mart 2022 Perşembe 09:12 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:12
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Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere balan Valencia, evinde yaptığı rövanş maçını 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Valencia'nın golünü 43. dakikada Portekizli futbolcu Gonçalo Guedes attı.

Valencia, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bugüne kadar Kral Kupası'nı 8 kez kazandı.

Kupanın son finalistini 3 Mart akşamı yapılacak Real Betis-Rayo Vallecano maçı belirleyecek. Betis deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

Kral Kupası final maçı 23 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda düzenlenecek.

  • Valencia
  • İspanya Kral Kupası
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