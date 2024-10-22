İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,226
  • EURO
    37,1071
  • ALTIN
    2992.27
  • BIST100
    8654.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valencia, Las Palmas karşısında kayıp
Spor

Valencia, Las Palmas karşısında kayıp

İspanya La Liga'da Valencia, 10. hafta karşılaşmasında Las Palmas'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

22 Ekim 2024 Salı 00:30 - Güncelleme:
Valencia, Las Palmas karşısında kayıp
ABONE OL

İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Valencia, Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçı Las Palmas, 3-2 kazandı.

Maçta gol perdesini Valencia, 14. dakikada Pepelu'nun attığı penaltı golü ile açtı. Las Palmas'ın cevabı gecikmedi. Sırasıyla 43, 53, 84. dakikalarda Alex Munoz, Fabio Silva ve Alberto Moleiro ile golleri bulan deplasman ekibi maçı 3-1'e getirdi. Maçın son anlarına doğru 90+4. dakikada Cesar Tarrega ile golü bulan Valencia maçı 3-2'ye getirmesine rağmen puan için yeterli olmadı.

14. dakikada takımını penaltı golüyle öne geçiren Pepelu, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Valencia, bu sonuçla birlikte 6 puanla lig sonuncusu konumunda. Puanını 6'ya çıkartan Las Palmas averaj avantajıyla 19. sırada yer alıyor.

Valencia, bir sonraki maçında ligde Getafe deplasmanına gidecek. Las Palmas ise evinde Girona'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.