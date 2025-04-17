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Spor

Valencia: Real Madrid'i ailem için reddettim

Manchester United'da 10 yıl forma giyen Ekvadorlu eski futbolcu Antonio Valencia, geçmişte Real Madrid ile sözleşme imzalama aşamasına geldiğini ancak ailesinin isteğiyle İngiltere'de kaldığını açıkladı. Valencia, 'Real Madrid harika bir fırsattı ama ailem mutlu olduğu yerde kalmak istedi' dedi.

Dış Basın17 Nisan 2025 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Valencia: Real Madrid'i ailem için reddettim
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2009-2019 yılları arasında Manchester United forması giyen Antonio Valencia, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. TMW'ye konuşan Valencia, Real Madrid'e transferinin an meselesi olduğunu ancak son kararı ailesinin verdiğini söyledi.

Valencia, "Madrid'in Real'iyle sözleşme imzalama fırsatım oldu. Kulüp yönetimiyle toplantı yaptım. Fikir çok hoşuma gitti ama her zaman ailemi düşündüm ve kararı veren ailemdi. Bana Manchester'da mutlu olduklarını söylediler, bu yüzden kalmaya karar verdik. Taşınmadık ve orada on harika yıl geçirdim" dedi.

Valencia, Real Madrid'in kendisine gösterdiği ilgiden dolayı da minnettar olduğunu belirterek, "Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Benimle tanışma fırsatı verdiler, bu ilgiyi unutmadım" ifadelerini kullandı.

Ekvadorlu oyuncu, Manchester United'da geçirdiği on yıl boyunca hem sağ bek hem de kanat pozisyonlarında görev yapmış, istikrarı ve çalışkanlığıyla taraftarların beğenisini kazanmıştı.

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