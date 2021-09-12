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Spor

Valencia ve Szalai'yi oynatmayan Pereira'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'inde Enner Valencia ve Attila Szalai yer almadı. Sarı lacivertli takımın hocası Vitor Pereira iki futbolcuya neden yedek bıraktığını açıkladı.

12 Eylül 2021 Pazar 16:21 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 16:21
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 11'inde Enner Valencia ve Attila Szalai'ye yer vermeyen Portekizli teknik adam, bu futbolcuların milli takımlarından yorgun döndüklerini belirterek şunları söyledi:

"Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Bizim bu oyuncuları yorgunluk ve sakatlıktan korumamız gerekiyor. 11'i seçerken Avrupa Ligi maçımızı da düşündük."

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