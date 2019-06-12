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Valencia’da rakip Beckham

Cim-Bom’un listesine aldığı 33 yaşındaki Ekvador’lu oyuncuya David Beckham’ın yeni kulübü Inter Miami de teklif yaptı. Valencia, Galatasaray’a Copa America sonrası kararını bildirecek.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN renklerine bağlamak istediği Antonio Valencia paylaşılamıyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United’le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ekvador’lu kanat oyuncusu için düğmeye basarken, karşısına David Beckham çıktı. Eski ManU’lu yıldızın satın aldığı yeni kulübü Inter Miami’nin de 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini belirten Valencia’ya teklifte bulunduğu belirlendi. Meksika ekiplerinin de radarında olan Valencia’nın Copa America sonrası Cim-Bom’a kararını bildireceği kaydedildi. 33 yaşındaki Ekvador’lu yıldızın yıllık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.

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