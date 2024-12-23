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Spor

Valencia'da Ruben Baraja ile yollar ayrıldı

La Liga'da 19. sırada yer alan Valencia, teknik direktör Ruben Baraja ile yollarını ayırdığını açıkladı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 17:55 - Güncelleme:
Valencia'da Ruben Baraja ile yollar ayrıldı
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La Liga'da istediği sonuçları alamayan Valencia, teknik direktör Ruben Baraja için kararını verdi.

İspanyol kulübü, başarısız sonuçların ardından 49 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia, Rubén Baraja'nın A takım teknik direktörlüğü görevine son verme kararı aldı. Kulüp, ilk günden son güne kadar gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için kendisine kamuoyu önünde teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Valencia, bu sezon çıktığı 17 maçta sadece 2 galibiyet aldı. 12 puanda bulunan İspanyol ekibi, 19. sırada yer alıyor.

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