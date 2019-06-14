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Valencia’dan Cim-Bom’a mesaj

GALATASARAY’IN yeni sezon için belirlediği alınacaklar listesinde bulunan oyunculardan biri olan Antonio Valencia’nın babası Luis’ten transfer açıklaması geldi.

  • Star Spor
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Ekvador basınına konuşan baba Valencia, “Antonio şu anda tamamen Coma America’ya odaklanmış durumda. Manchester United’la sözleşmesi sona erdiği için kendisine Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden tekli er var. Ancak şu an transferi değil, milli takımı düşünüyor. Kararını Copa America sonrası verecek” ifadelerini kullandı. Ekvador basını ise 33 yaşındaki Valencia’nın ya Galatasaray ya da eski İngiliz yıldız David Beckham’ın sabibi olduğu İnter Miami’ye gideceğini iddia etti. Yıllık 3.6 milyon euro talep ettiği kaydedilen Ekvadorlu futbolcunun gideceği kulüp- ten en az 2-3 milyon euro da imza pa- rası isteyeceği ileri sürülüyor. Geçen sezon sakatlıklar yüzünden 9 maçta 718 dakika süre alan Valencia’nın M.United’da devam etme ihtimali de olduğu konuşuluyor.

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