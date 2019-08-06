Valencia’dan Cim-Bom’a ret

CİM-BOM’DA Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması ihtimali düşünülerek, alternatif isim olarak gündeme alınan Enner Valencia, olumsuz cevap verdi. Galatasaray yönetiminin menajeri aracılığıyla teklif yaptığı 29 yaşındaki oyuncunun, “Tigres’te mutluyum. 2022’ye kadar sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar burada futbol oynamaya devam etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Valencia, transfer haberlerinin çıkmasından sonra Meksika basınının konu ile ilgili görüşlerini sorması üzerine de şu açıklamayı yaptı: “Her transfer döneminde, bazı teklifler geliyor, beni başka bir takıma gönderiyorlar. Burada taraftarlarla çok iyi bir ilişkim var. Onları sevindirmeye devam etmeyi düşünüyorum...”