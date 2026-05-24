  • Valencia'dan şampiyona çelme! Barcelona, sezonu mağlubiyetle kapattı...
Valencia'dan şampiyona çelme! Barcelona, sezonu mağlubiyetle kapattı...

La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Barcelona, sezonun son haftasında deplasmanda Valencia'ya 3-1 mağlup oldu. Takımıyla son maçına çıkan Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçen Katalan ekibi, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı ve sezonu yenilgiyle tamamladı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 01:44
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestalla'daki maçı 3-1'lik skorla kaybetti.

Barcelona, takımdaki son maçına çıkan Robert Lewandowski'nin 61. dakikada attığı golle Valencia deplasmanında 1-0 öne geçti.

Valencia, 66. dakikada Javi Guerra, 71. dakikada Luis Rioja'nın ve 90+7. dakikada Guido Rodriguez'in golleriyle geri dönerek maçı 3-1 kazandı.

La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Barcelona, sezonu 94 puanla zirvede bitirdi. Valencia, 49 puanla sezona nokta koydu.

