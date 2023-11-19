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Spor

Valentin Barco, devleri peşine taktı!

Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli sol bek Valentin Barco, performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcu için Juventus ve Liverpool'un girişimde bulunacağı iddia edildi.

19 Kasım 2023 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Valentin Barco, devleri peşine taktı!
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Boca Juniors'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini şimdiden üstüne çeken Valentin Barco için iki dev takım öne çıktı.

JUVENTUS VE LIVERPOOL İLGİLENİYOR

CalcioMercato'da yer alan habere göre 19 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Liverpool ve Juventus, Valentin Barco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Tüm dünya devlerinin izlediği Valentin Barco için şimdilik bu iki takımın öne çıktığı ve Juventus'un genç yıldız adayını kadrosuna katmak için yoğun bir uğraş vereceği de söylendi.

30 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında Boca Juniors ile 30 resmi maça çıkan Valentin Barco bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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