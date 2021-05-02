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Spor

Valentin Rosier: Aboubakar bu takımın babası

Beşiktaş'ın Fransız beki Valentin Rosier, Hatayspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:36 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:36
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Valentin Rosier'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Son maçta oynayamadığım için üzgündüm. Şöyle bir pozitif yansıması oldu, dinlendim ve toparlandım, tedavi oldum. Bana yaradı. Dinç bir şekilde maça çıktım. Bu akşam gerçekten iyi iş çıkardık. Herkes elinden geleni yaptık. Şampiyonluğa, kupaya, zafere doğru çok önemli bir adım attık."

"Ben takıma bu sezona katıldım. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kevin ile aynı yaştayız, çok yakınız, hep birlikteyiz. Vincent deyim yerindeyse bu takımın babası. En deneyimlilerinden biri burada. Sürekli bize tavsiye veriyor, yol gösteriyor. Bu söylediğim isimlerden ibaret değil arkadaşlık. Çok iyi bir diyalog var. Arkadaşlarımızdan biri sorun yaşadığında herkes elinden geldiğince çözüm buluyor. Bu pozitif atmosfer saha içine ve sonuçlara yansıyor."

"Rachid, N'Koudou, Adem herkes çok güzel oynadı ama bence maçın oyuncusu Larin. 4 gol atan bir oyuncu kesinlikle maçın oyuncusudur."

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