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Spor

Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:29
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Beşiktaş , Valentin Rosier'i bekliyor. Siyah-beyazlıların 4.5 milyon euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.

NTV Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor. Rosier, geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı

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