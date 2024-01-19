İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1942
  • EURO
    32,9023
  • ALTIN
    1976.15
  • BIST100
    8009.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valentin Rosier: Beşiktaş'ı suçlamıyorum
Spor

Valentin Rosier: Beşiktaş'ı suçlamıyorum

Beşiktaş'tan Nice kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

19 Ocak 2024 Cuma 15:46 - Güncelleme:
Valentin Rosier: Beşiktaş'ı suçlamıyorum
ABONE OL

Beşiktaş'tan Nice kiralanan Valentin Rosier, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Rosier yaptığı açıklamada, "Nice'in bana ilgisi yeni değildi. Yazın sportif direktör ve hocamızla konuşmuştum. Nice'i daha önceden tanıyordum. Buranın tarihi bir kulüp olduğunu biliyordum." dedi.

Başarılı oyuncu, "Beşiktaş'ta yeni yönetim bizimle devam etmeme kararı aldı. Onları suçlamıyorum, önüme bakıyorum. Kadro dışı kaldım ve bu yüzden maç eksiğim oldu. Tekrardan formumu yakalamam için biraz zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Farioli ile ilgili konuşan Fransız oyuncu, "Francesco Farioli'yi Türkiye'den hatırlıyorum. Onun takımlarının bir DNA'sı ve karakteri var. Burada onunla çalışacağım için çok mutluyum. Uğrunda mücadele etmek istediğiniz bir antrenör olması önemli. Avrupa'da üst düzey maçlarda oynadım. Ekstra biri değilim belki ama tecrübem var." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.