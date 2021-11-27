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Spor

Valentin Rosier: Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 22:02 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 22:02
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Beşiktaşlı Valentin Rosier, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettik. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Bu tip mağlubiyetler çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil. Buraya gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar, zorlanıyor. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier ayrıca "Zor bir dönemde geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Sorun ne bilmiyorum. Geçen sezon yakaladığımız şey her neyse, onu bu sene yakalayamıyoruz. Bu sorun çözülebilir, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz." dedi.

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