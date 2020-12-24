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Spor

Valentin Rosier: Bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Ankaragücü'nü tek golle geçtikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:40
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Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier, "Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş taraftarı ayrılmanı istemiyor." şeklindeki bir mesaja da Rosier, "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben işime odaklanıyorum." cevabını verdi.

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