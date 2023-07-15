Valentin Rosier: Dramatik sonuçlar çıkarmaya gerek yok

Beşiktaş'ın Fransız savunmacısı Valentin Rosier çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özellikle geçen sezon takım halinde hatalar yaptıklarını belirten Rosier, "Şampiyon olduğumuz sezondan sonra geçen 2 sezonda bazı dalgalanmalar yaşadık. Hem bir önceki sezon hem geçen sezon. Beşiktaş'ın hedefleri ile kıyaslarsanız Beşiktaş camiasını tatmin eden sezon olmadı farkındayız ama bundan böyle skandal dramatik sonuçlar çıkarmaya da gerek yok. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kesinlikle bu sezon daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bireyleri suçlamanın herhangi bir faydası yok. Ne yapıyorsak takım olarak yapıyoruz" dedi.

Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Benim burada gurur duyduğum taraf şu; hocaya yapabileceklerimi gösterme fırsatını elde ettim. Belli ki bu hocada da karşılık buldu sonra zaten daha sağlıklı iletişim kurmaya başladık. Ismael döneminde bir dalgalanma oldu ama onun sonrasında işlerin bu noktaya gelmiş olması bana gurur veriyor."

ABOU'YA SEVGİM FARKLI

Aboubakar'ın takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Rosier, 'Aboubakar'ın çok güçlü bir mantalitesi var. Her şeyden önce çok çalışkan, büyük bir örnek teşkil ediyor. Durum ne kadar zor olursa olsun pozitif kalıyor. Takım için zaten çok önemli. Benim de onunla çok yakın duygusal bir bağım var. Bunu artık nasıl tarif edersiniz abim gibi, babam gibi. O kadar önemli görüyorum. Tamamen duygusal bağdan bahsediyoruz. Ona gerçekten çok büyük hayranlığım var.' dedi.

TARAFTARSIZ YAPAMAYIZ

Rosier, Beşiktaş taraftarına saha için ihtiyacı olduklarını dile getirdi. 'Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi çok ihtiyacımız var. Onların bu takım için ne kadar önemli olduğunu, bizden ne kadar büyük beklentilere sahip olduğunu da biliyorum. Stadımızı her maç dolu görmek istiyoruz. Bize inanıp destek verirlerse biz sahada biraz daha güçlüyüz ve biraz daha inanıyoruz yapabileceğimiz şeylere. Onlara kayıtsız şartsız ihtiyacımız var.'

GHEZZAL ÇOK FARKLI

Rosier, Ghezzal ile birlikte iyi uyum sağladığını dile getiren Rosier, 'Şampiyonluk sezonunda o kadroda herkes kariyerinin en iyi sezonlarından birini oynamıştı. Rachid Ghezzal ile ben çok iyi bir uyum yakalamıştık. Geçen sezon sakatlık problemi nedeniyle uzun süre oynayamadı onun yerine Nathan Redmond görev aldı. Şimdi Ghezzal tekrar takıma döndü, umarım bu sezon benzer sorunları yaşamaz ve o üst düzey birlikteliği yakalarız.' ifadelerini kullandı.