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Spor

Valentin Rosier: Taraftarımızın içi rahat olsun biz şampiyon olacağız

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Valentin Rosier maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2021 Cuma 22:14 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 22:14
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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Valentin Rosier taraftara seslendi.

24 yaşındaki Fransız sağ bek maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Burada sadece bir puan kaybettik. 2-0'dan sonra skoru korumalıydık. Taraftarımızın içi rahat olsun biz şampiyon olacağız." sözlerini sarf etti.

TEMAS HİSSETMEDİM

İptal edilmeyen golüyle ilgili olarak da Rosier, "Hakemin faul gerekçesiyle vermediği bir goldü. Temas hissetmedim ama hakem böyle karar aldı. Golü de iptal etmiş bulundu." ifadelerini kullandı.

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