İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2021 Salı / 10 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7968
  • EURO
    9,2889
  • ALTIN
    435.84
  • BIST100
    1379.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valentin Rosier'den Türkiye ve Beşiktaş sözleri! ''Dönmek istemiyorum...''
Spor

Valentin Rosier'den Türkiye ve Beşiktaş sözleri! ''Dönmek istemiyorum...''

Beşiktaş'ın başarılı sağ bek oyuncusu Valentin Rosier milli maç arasında ülkesi Fransız basınına Türkiye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:53
ABONE OL

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier verdiği röportajda bonservisinin bulunduğu Sporting'e geri dönmek istemediğini söyledi.

Rosier açıklamasında Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sporting ile sözleşmem var ve henüz geleceğime karar vermedim. Şunu söyleyebilirim ki Sporting'e geri dönmek istemiyorum." diye konuştu.

Siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağını ise henüz bilmediğini söyleyen Rosier, "Beşiktaş'ta kalacak mıyım bilmiyorum. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Galatasaray'dan da öndeyiz. Türkiye Süper Ligi'nden gerçekten keyif alıyorum." diye konuştu.

Fransız sağ bek son olarak "Süper Lig Fransa Ligi kadar iyi değil ancak Türkiye'de iyi takımlar ve iyi oyuncular bulunuyor." diyerek açıklamalarını noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.