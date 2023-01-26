Valentin Rosier'e 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Luiz Adriano'ya ikişer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında oyundan atılan Rosier'e rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası kesti.

Disiplin kurulu, Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Luiz Adriano'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 350 lira para cezası verilmesine hükmetti.



Kurul ayrıca Bitexen Giresunspor Antrenörü Sinan Közen'e de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezası verdi.