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Spor

Valentin Rosier'e komşudan talip çıktı! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve devre arasında takıma veda etmesi beklenen Valentin Rosier'e talip çıktı. Yunanistan ekibi PAOK, yıldız futbolcu için teklifini iletti.

TRT SPOR13 Ocak 2024 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
Valentin Rosier'e komşudan talip çıktı! İşte yapılan teklif...
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Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerden biri olan Valentin Rosier için Yunanistan'dan transfer teklifi geldi.

YUNANİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

Yunan temsilcisi PAOK, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. PAOK, Valentin Rosier için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifinde bulundu. Yunan ekibinin yaptığı teklifte satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro.

BEŞİKTAŞ'IN CEVABI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın PAOK'tan gelen bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.

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