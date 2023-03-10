Valentin Rosier'in bileti kesildi! Gözünün yaşına bile bakmadılar...

Beşiktaş'ta Valentin Rosier için karar verildi. Siyah-beyazlılarda yönetime kadroda düşünmediği isimleri bildiren teknik direktör Şenol Güneş'in listesinde Valentin Rosier'in de yer aldığı öğrenildi.

BONSERVİSİNE 4.8 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Valentin Rosier'in bonservisi geçtiğimiz yaz Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon euro bedelle alınmıştı.

VALENTIN ROSIER BU SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta performansındaki düşüş dikkat çeken isimlerden biri olan Valentin Rosier, beklentilerin çok uzağında kaldı. Fransız sağ bek oyuncusu, performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

ŞENOL GÜNEŞ BİLETİNİ KESTİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Kadroda köklü bir değişikliğe gitmek isteyen Güneş, performansından memnun olmadığı 10 ismi gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Bu isimlerin arasında Valentin Rosier yer alıyor. Rosier'in yanı sıra listede, N'Koudou, Welinton, Saiss, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Dele Alli ve Utku da yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Valentin Rosier, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1844 dakika süre alan Fransız sağ bek oyuncusu, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.