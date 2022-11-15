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Spor

Valerian Ismael göz göre göre oynatmış! Ghezzalı'ın sakatlığının sebebi...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal ABD'de gerçekleştirilen ameliyat sonrası 4 ay sahalardan uzak kalacak. Fakat sakatlığın bu kadar ciddi olmasının nedeninin eski teknik direktör Valerian Ismael'in ihmalkarlığından kaynaklandığı iddia edildi.

Sabah15 Kasım 2022 Salı 13:50 - Güncelleme:
Valerian Ismael göz göre göre oynatmış! Ghezzalı'ın sakatlığının sebebi...
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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın, sezon başında ameliyat masasına yatmasındaki en önemli sebebin, tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesi olduğu ifade edildi. Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçında sakat olmasına rağmen, ihtiyaç olması durumunda oynayabileceğini söyledi.

RAPOR VARDI

Valerien Ismael'in de Ghezzal'sız bir 'B planı olmadığı için' sağlık ekibinin "Henüz tam olarak hazır değil" raporu vermesine rağmen Ghezzal'ı yedek bırakamadı, hatta ayak parmağının altında ciddi bir sorun olmasına rağmen onu sahaya sürdü. O maçtan sonra da Ghezzal'ın durumu, tedavi süreciyle iyileşebilecek durumdan, ameliyat olma zorunluluğuna kadar ilerledi.

SONRASINDA DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAK İSTEMİYORUM

Geçtiğimiz hafta ABD'ye giderek bıçak altına yatan Cezayirli oyuncunun dönüş süreciyle ilgili çok farkı iddia var. Sürecin en erken 3 ay, hatta 4 ay bile sürebileceği ifade ediliyor. Ghezzal'ın bu süreci erken atlatabilmesi için sağlık heyeti Cezayirli oyuncunun tedavi sürecini yakın takibe alındı. Şenol Güneş'in de "Tam iyileşmeden onu oynatmam. Sonrasında daha büyük sıkıntı yaşamak istemiyorum" dediği öğrenildi. Ghezzal, bu sezon sadece 5 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 3'üne ilk 11'de başlayan ancak sadece 1 kez 90 dakika sahada kalan Cezayirli yıldız, 2 gol attı ve 1 de asist yapabildi.

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