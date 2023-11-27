İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9193
  • EURO
    31,6214
  • ALTIN
    1867.98
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valerie Garnier'e ülkesi Fransa'da büyük onur
Spor

Valerie Garnier'e ülkesi Fransa'da büyük onur

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier'in adı, ülkesi Fransa'da bir spor salonuna verildi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Valerie Garnier'e ülkesi Fransa'da büyük onur
ABONE OL

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier'in adı, Fransa'da spor salonuna verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa'da kadın basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Valerie Garnier'in adının Fransa'nın La Valette du Var bölgesinde yer alan spor salonuna verildiği bildirildi.

Milli takımlar ve kulüp takımları düzeyinde kazandığı başarılarla 2023 yılında FIBA tarafından Şöhretler Müzesi'ne seçilen ve adını Avrupa basketbolu tarihine yazdıran Valerie Garnier'in, spor salonu lansmanına Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nden video konferans yöntemiyle katılarak mutluluk ve heyecanını dile getirdiği aktarıldı.

  • valerie garnier
  • fransa
  • fenerbahçe alagöz holding

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.