Valerie Garnier: Hedefimiz üst üste 3. kez şampiyon olmak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, "Oyuncularımın biraz heyecanlı olduklarını biliyorum. Bazı oyuncularımın ilk Dörtlü Final'i, bazıları defalarca buraya geldi. Hepsinin odaklı olduğunu biliyoruz. Çünkü kolektif olarak bir amaca ulaşabiliriz." dedi.

Garnier, Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edeceği maç öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yıl FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni bir format uygulandığını belirten Garnier, hem anlatması hem de oynamasının zor bir format olduğunu dile getirdi.

Garnier, 12 galibiyetle son 4 takım arasına kalmayı başardıklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla biraz komplike bir formattı. Bizim için iyi geçti ama zordu." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Opet'in her zaman hedefleri olan bir kulüp olduğuna dikkati çeken Garnier, şöyle devam etti:

"Hedefimiz burada üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak. Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Dörtlü Final değişik bir format. Burada tüm takımlar sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla ilk önce yarı finale odaklanmamız lazım. Finale gelebilirsek daha sonra da finale odaklanmamız gerekiyor. Maç maç gitmemiz lazım. Umuyorum ki sonunda hedefimize ulaşalım."

"OYUNCULARIMIN BİRAZ HEYECANLI OLDUKLARINI BİLİYORUM"

Son 4 takım arasına kalmanın Fenerbahçe Kulübü için önemli olduğunu belirten Garnier, "Oyuncularımın biraz heyecanlı olduklarını biliyorum. Bazı oyuncularımın ilk Dörtlü Final'i, bazıları defalarca buraya geldi. Hepsinin odaklı olduğunu biliyoruz. Çünkü kolektif olarak bir amaca ulaşabiliriz. Kolektif olarak da yaklaşık 1 haftadır bir çalışma sürecimiz oldu. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Biraz heyecanları var. Çünkü son 4 takım arasında mücadele etmek çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Valerie Garnier, sezon boyuncu kendilerine hem deplasmanda hem sahalarında destek veren Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki birçok sarı-lacivert formayı tribünlerde göreceğiz. Ama burada olamasalar bile bizi her yerde destekleyeceklerini biliyorum. Geçen sene çok güzel bir hatıram var. Avrupa Ligi final maçını 7 bin Fenerbahçeli önünde oynadık. Dolayısıyla çok güzel bir hatıramız var. Onların desteği bizim için çok önemli. Taraftarımızı tribünde görünce ayrı bir motivasyon oluşuyor. Biliyorum ki bizi her yerde destekleyecekler."

ORGANİZASYON TARİHİNDE 7. KEZ FİNALE ÇIKMA HEDEFİ

Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.