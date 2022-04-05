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Spor

Valerien Ismael 3 futbolcuyu istemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosunu belirleme yolunda ilk adımları atmaya başladı. Valerien Ismael'en Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı kadroda düşünmediği ileri sürüldü.

Sabah5 Nisan 2022 Salı 10:51 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 10:51
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Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Valerien İsmael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek.

3 FUTBOLCUYU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Buna göre sözleşme yenileme görüşmelerinde değişiklikler olabilir. Ancak 3 isim şimdiden gözden çıkarıldı ve yeni teklif yapılmayacak.

OĞUZHAN ÖZYAKUP, GÖKHAN TÖRE VE MEHMET TOPAL

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş formasını uzun yıllardır terleten Oğuzhan Özyakup ile birlikte Gökhan Töre ve Mehmet Topal yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular.

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