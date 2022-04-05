Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Valerien İsmael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek.

3 FUTBOLCUYU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Buna göre sözleşme yenileme görüşmelerinde değişiklikler olabilir. Ancak 3 isim şimdiden gözden çıkarıldı ve yeni teklif yapılmayacak.

OĞUZHAN ÖZYAKUP, GÖKHAN TÖRE VE MEHMET TOPAL

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş formasını uzun yıllardır terleten Oğuzhan Özyakup ile birlikte Gökhan Töre ve Mehmet Topal yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular.