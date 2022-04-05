Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Valerien İsmael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek.
Buna göre sözleşme yenileme görüşmelerinde değişiklikler olabilir. Ancak 3 isim şimdiden gözden çıkarıldı ve yeni teklif yapılmayacak.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş formasını uzun yıllardır terleten Oğuzhan Özyakup ile birlikte Gökhan Töre ve Mehmet Topal yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular.