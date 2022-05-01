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Spor

Valerien Ismael: Gerçekten çok yetersiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor'u 3-2 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada bu sezon 3. deplasman galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, 'İstatistiklere baktığımız zaman 3. deplasman galibiyeti. Bu gerçekten çok yetersiz. Beşiktaş için yeterli sonuç değil.' ifadelerini kullandı.

IHA1 Mayıs 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-2'lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet" dedi.

Beşiktaş, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Önemli bir galibiyet. Bugün iki farklı performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İlk yarı bizi tatmin etmeyen mantalite ile oynadık. Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performans ile oynayamazsınız. Bir sonraki maçımızın Fenerbahçe maçı olduğu ve bu maçın önemiyle ilgili futbolcularımızın orayı düşündüğünü hissettim ama bunun için zamanımız olduğunu, bugün burada Kayserispor maçından dolayı bulunduğumuzu hep konuştuk. Mentalitemizi daha da yükseltmemiz, daha da iyileştirmemiz, değiştirmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini konuştuk. Bugün gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou'nun bugün çok iyi bir performans gösterdi. Bize 3 puanı getiren bir performans gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu gerçekten çok yetersiz. Beşiktaş için yeterli sonuç değil. Bugün özelinde 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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