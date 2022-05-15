İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2022 Pazar / 14 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Valerien Ismael: Hayatta kalma mücadelesi gösterdik
Spor

Valerien Ismael: Hayatta kalma mücadelesi gösterdik

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA15 Mayıs 2022 Pazar 18:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Ismael, "Çok güçlü başladık, beklediğimiz gibi başladık. İlk kırmızı kart oyunu değiştirdi. Ardından goller bulduk. İkinci kırmızı kart oyunu değiştirdi. Çok iyi mantalite gösterdik, savaştık. Hayatta kalma mücadelesi gösterdik. Kaleci Emre bugün çok iyi iş çıkardı. Akademi oyuncularımızın bize ne kadar faydalı olduğunu gösterdik." dedi.

Valerien Ismael, "Biz Beşiktaşız. Futbolcularla konuşurken, henüz tatile çıkmadığımızı söyledim. Kulübü düzgün temsil etmemizden bahsettim. Kırmızı kartlardan sonra bunları yapmak kolay olmadı. Doğru mantaliteyi sahaya yansıtmak gerekirdi. Seneye de bunu yapacağız. Bu maç sezonun özeti gibi bir maçtı. Çok erken kırmızı kart gördük. Rosier için ikinci sarı kart doğru değil. Ancak oyuncumuz ilk sarı kartı görmemeliydi. Seneye daha güçlü, disiplinli ve doğru mantaliteye ulaşan bir Beşiktaş izlettireceğiz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.