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Spor

Valerien Ismael takımın başında, Önder Karaveli kenarda

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde devam etti. Altyapı koordinasyon sorumluluğuna getirilen eski teknik direktör Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti.

IHA26 Mart 2022 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:40
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

Ayrıca Ismael göreve gelmeden önce takımın başında bulunan ve altyapı koordinasyon sorumluluğuna getirilen Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti.

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