Valerien Ismael'den ilk 11'de 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Ismael, Vodafone Park'ta oynanan müsabakada cezalı oyuncular Valentin Rosier ve Francisco Montero'nun yerine Kenan Karaman ile Umut Meraş'a görev verdi.



Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson derbi maça yedek başladı. Geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza, Atiba'nın yerine derbi maçta forma giydi.



Ismael, savunma üçlüsünü Kenan Karaman, Welinton ve Serdar Saatçı'dan oluşturdu.

Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki oyuncu Emirhan İlkhan, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşadı.

SİYAH-BEYAZLILARDA 5 EKSİK



Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier ile kırmızı kart cezalısı Francisco Montero'nun yanı sıra babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine giden Domagoj Vida kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Mehmet Topal da derbi maçı kaçıran isimler oldu.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yoğun güvenlik önlemi alındı.

Emniyet görevlileri, maçtan önce stat çevresinde bazı yolları da kapattı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Beşiktaşlı taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyah-beyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını destekledi.

Taraftarlar, stadın tamamını da doldurdu.

