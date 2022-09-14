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Spor

Valerien Ismael'den kimsenin beklemediği hamle! Yeni kaleci...

Kaleci konusunda istikrarı yakalayamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, İstanbulspor maçında eldivenleri Mert Günok'a teslim etmesi bekleniyor.

Fanatik14 Eylül 2022 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gözler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynanacak maça çevrildi. Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılarda kalede dengeler değişmek üzere.

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ISMAEL REKABETİ ARTIRACAK

Teknik direktör Valerien Ismael, son maçlarda kaleyi Emre Bilgin'e vermişti. Genç kaleci şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Formayı Ersin Destanoğlu'ndan alıp Emre'ye veren Ismael, rekabet için farklı bir yolu seçti.

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MERT GÜNOK KALEYE GEÇECEK

Fransız çalıştırıcı, Mert Günok'u da yarışa dahil etti. İstanbulspor maçında Mert Günok'un kaleye geçmesi bekleniyor. Geçen sezon sakatlık sorunları yaşayan Mert Günok, 5 maçta 450 dakika süre aldı. Günok, bu sezon ligde hiç maç oynamadı.

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