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  • Valerien Ismael'den sürpriz karar! Beşiktaş'ta yine sistem değişiyor
Spor

Valerien Ismael'den sürpriz karar! Beşiktaş'ta yine sistem değişiyor

Sezon öncesi hazırlık kampında 3-4-3 sistemini deneyen ancak bunda başarılı olamayınca 4-3-3'e dönen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yine sistem değiştiriyor.

Takvim22 Ekim 2022 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Valerien Ismael'den sürpriz karar! Beşiktaş'ta yine sistem değişiyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatay deplasmanında sistemi bir kez daha değiştiriyor. Sezon öncesinde sistemini 3-4-3 olarak belirleyen Fransız teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından sezona 4-3-3 sistemi ile başlamıştı.

CENK TOSUN-MULEKA ÇİFT SANTRFOR

Takvim'in haberine göre; Valerien Ismael, gol yollarında yaşanan sıkıntılar ile birlikte Weghorst'un sakatlığı sonrasında Hatay'da takımını 4-4-2 sistemi ile sahaya sürecek. Cenk Tosun ve Muleka çift santrfor olarak gol arayacak.

DELE ALLI'NİN YERİNE GEDSON FERNANDES

Bunun yanında Dele Alli'nin yedeğe çekileceği Gedson Fernandes'in yeniden 11'deki yerini alacağı da gelen haberler arasında. N'Koudou ise orta sahanın solunda görev alacak.

VALERIEN ISMAEL 4-4-2'DEN UMUTLU

Valerien Ismael 4-4-2 sistemi ile takımının daha kompakt görüntü vereceğini de hesap ediyor. Zira son Trabzon derbisinde Beşiktaş'ta hatlar arasındaki kopukluklar dikkat çekmişti. Yeni sistem Hatay deplasmanında iyi sonuç verirse Valerien Ismael'in çift santrforlu sistemde ısrar etmesinin söz konusu olacağı ifade ediliyor.

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