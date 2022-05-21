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Spor

Valerien Ismael'den transfer açıklaması: Doğru futbolcuları bulmalıyız

Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından konuştu.

Sezonu ve gelecek yılı değerlendiren Valerien Ismael, "Oyunun son bölümünde önümüzdeki sezon istediğimiz görüntüyü gördük. Asla vazgeçemeyen, sürekli gol atmak isteyen bir takım görüntüsü. Mental ve fiziksel olarak seneye çok güçlü olmalıyız. Disiplin de çok önemli olacak. Bunların yanında kalite. Beşiktaş'ın futbolcusu mental ve teknik anlamda yeterli olmalıdır. Ligi tamamladık. Ligi tanıdık sezonu tanıdık. Bir maç haricinde genel olarak iyiydik." dedi.

Gelecek sezonla ilgili detaylı konuşan Valerien Ismael, "Kadro ile ilgili fikirlerimiz oluştu. Kararlar aldık ve alıyoruz. Dün de başkanımız v Ceyhun Bey ile konuştuk. Transfer sayısı veremem ama en önemli konu, doğru futbolcuyu bulabilmek. Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolculara ihtiyacımız var. Güçlü oyunculara ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

Valerien Ismael sezon başının önemli olduğunu vurgulayarak, "Adım adım gideceğiz. Doğru futbolcuları bulmalıyız ve doğru transferleri yapmalıyız. Sezon başında iyi hazırlanmalıyız. Agresif ve doğru mantalite önemli. Sakatlıkları azaltmamız gerekiyor. Bu sezon çok sıkıntı çektik ve yıprandık. Maç kazanmamız gerekiyor. Bunlar için ilk başta doğru hazırlanmalıyız." dedi.

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