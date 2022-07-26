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Spor

Valerien Ismael'den transfer açıklaması

Hazırlık karşılaşmasında Deportivo Alaves'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2022 Salı 23:03 - Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Deportivo Alaves ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.

"SEZON BAŞI TAM DA BUDUR"

"Futbolcularımıza üst seviyeye çıkarmak için, bu maçları oynanamız gerekiyordu. Bunu yaparken iyi takımlarla oynamamız gerekti. 3. haftada 5. maçı yaptık, futbolculara fazlasıyla yükleme yaptık. Bu sezon başı tam da budur."

"DOĞRU YOLDAYIZ"

"6 hafta sürecek bir hazırlığı tüm sezona yaymamız gerekiyor. Bazı anlarda yorgunluk kabul edilebilir. Doğru yoldayız, cumartesi bir maçımız daha var. Ondan sonra lige hazırlanmak için bir haftamız daha var."

"ÖNCELİK SOL KANAT BEK"

"Öncelikli pozisyon sol kanat bek. Bu net bir görüntü. Çalışmalar devam ediyor. Ceyhun Beyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Odak noktamız bu."

"NET DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

"Hafta hafta gideceğiz. Öncelikle eksiklerimizi tamamlayıp, futbolcuları aynı seviyeye getirmeliyiz. Atiba ve Montero'nun dönmesi gerekiyor. Futbolcularımızı daha da net gördükten sonra daha da net değerlendirme yapacağız."

"SABRETMEMİZ GEREKİYOR"

"Takımımız hazır olacak, planımız bu. Şu anda anlamak gerekiyor, ben ve ekibim bunu yapmaya çalışıyoruz. Saiss ve Emrecan'ı takıma daha da katmaya çalışıyoruz. Umut da yoktu bugün, savunma hattında eksiklerimiz var. Sabretmemiz lazım, aceleye gerek yok. Futbolculara tüm sezon ihtiyacımız var. Hazır olacağız.Tüm enerjimizle sahaya çıkacağız. Zor bir kamp geçirdik. Bizim istediğimiz de buydu. Futbolcularımız da istediğimiz zindelik seviyesine ulaşıyorlar. "

  • Valerien Ismael
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