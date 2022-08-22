Valerien Ismael'e çok sert tepki! ''Büyük terbiyesizlik''

Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettiği maçın son 30 dakikasında oyuna giren Cenk Tosun, maç biter bitmez soyunma odasına gitti ve galibiyet kutlamasına katılmadı.

Maçın son 30 saniyesinde Umut Meraş'la birlikte oyuna dahil olan Cenk Tosun, bitiş düdüğünün ardından direkt olarak soyunma odasına gitti. Oyuna son 30 saniye alınmasına tepki gösteren Tosun, taraftarlarla yapılan kutlamalara da katılmadı, kaptan Necip'in ısrarlarına rağmen kararından vazgeçmedi.

ISMAEL: "SABIR GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Valerien Ismael ise maç sonu açıklamasında Cenk Tosun'la ilgili, "Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Ligde çok fazla maç var. Cenk de oynayacak ve goller atacak. Bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

YORUMCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın ardından ise Beşiktaşklı taraftarlar sosyal medyada Cenk Tosun'un son 30 saniye oyuna girmesine anlam veremezken yorumcular da televizyon ekranlarında konuyu değerlendirdi.

SİNAN ENGİN: "BÜYÜK TERBİYESİZLİK"

"Bu çok büyük ayıp. Bir futbolcuyu son 30 saniye oyuna sokmak ne demek, Cenk gibi bir oyuncuya hele bu yapılabilecek en büyük saygısızlık. Bunun olmaması lazımdı. 30 saniyede ne yapacak adam. Son 2 dakika olur oyunu bir yerde hapseder en azından falan. En büyük hakaret ve çok büyük terbiyesizlik bu. Umut Meraş'a da aynı şekilde. Vakit geçirmek istiyorsan bunun farklı yolları var. Maç başı anlaştıysa oyuncular bunu yapman ayrıca kulübe zarardır. Valerien Ismael bunları izah edecektir. Bir oyuncuyu neden son 30 saniyede oyuna sokarlar, bunları anlatsın"

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NİHAT KAHVECİ: "BUNU NASIL YAPARSIN?"

"N'koudou yorulmuş, Muleka yorulmuş oyun çağrıyor Cenk Tosun'u al. Beşiktaş'ın bir performansı var ama teknik direktörünün performansı takımın performansının altında. Beşiktaş'ın kasasına 25 milyon ya da 27 milyon kazandırmış Cenk Tosun'u oyun bitimine 25 saniye kala nasıl oyuna dahil edersin."