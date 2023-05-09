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Spor

Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in Championship ekiplerinden Watford ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ifade edildi.

9 Mayıs 2023 Salı 18:29 - Güncelleme:
Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni kulübü belli oluyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in Championship ekiplerinden Watford ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ifade edildi.

WATFORD İLE ANLAŞMAK ÜZERE

The Athletic'in haberine göre; Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Fransız teknik adamın kısa süre içinde Watford'un başına geçmesinin beklendiği aktarıldı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

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