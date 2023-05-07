Valerien Ismael'in yeni adresi netleşiyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor.

WATFORD'UN LİSTESİNDE YER ALIYOR

The Athletic'in haberine göre, Fransız teknik adamın Championship ekibi Watford'un listesinde yer aldığı belirtildi.

İngiliz ekibinde Ismael dışında başka adayların da yer aldığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE ADA'DA GÖREV ALDI

Watford için daha önce Francesco Farioli iddiaları da gündeme gelmişti.

Valerien Ismael daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'da görev almıştı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ın başında 19 maça çıkan 47 yaşındaki teknik adam, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasındaki Hatayspor maçının ardından Ismael ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılarda göreve Şenol Güneş gelmişti.