Valerien Ismael'in yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan teknik direktör Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor.



Fransız teknik direktör, yönetimin kararı sonrası görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 47 yaşındaki teknik direktör yerine Şenol Güneş'i göreve getirdi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Valerien Ismael'in yeni adresi Championship kulübü Watford olabilir.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ismael'in Watford'un teknik patronluğu için tek aday olmadığı yazıldı.

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki görev döneminde 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.