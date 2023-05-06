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Spor

Valerien Ismael'in yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien İsmael için Championship ekiplerinden Watford'un ilgisinin olduğu gündeme geldi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Valerien Ismael'in yeni takımı belli oluyor
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan teknik direktör Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor.

Fransız teknik direktör, yönetimin kararı sonrası görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 47 yaşındaki teknik direktör yerine Şenol Güneş'i göreve getirdi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Valerien Ismael'in yeni adresi Championship kulübü Watford olabilir.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ismael'in Watford'un teknik patronluğu için tek aday olmadığı yazıldı.

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki görev döneminde 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.

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