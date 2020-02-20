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Spor

Valilikte büyük buluşma!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İstanbul Valiliği'nde bir araya gelecek.

20 Şubat 2020 Perşembe16:07 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:07

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz olmak üzere dört büyüklere yaptığı "Başkanlar olarak oturalım, canlı yayında konuşalım" çağrısısınına ardından başkanlar İstanbul Valiliği'nde cumartesi günü saat 16:00'da buluşacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanının 26 Şubat 2020'de saat 11:00'de buluşacağını açıklamıştı ancak önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ardından da Trabzonspor Kulübü, bu yönde bir davet almadıklarını açıkladı.

MUSTAFA CENGİZ: VALİLİK ÇAĞIRDI

"Bu daveti ben yolda öğrendim, bu nasıl oluyor İki TV kanalından davet aldım! Madem böyle bir teklif var, er meydanından kaçılmaz! TSYD açıklıyor ama biz, o saatte müsait miyiz, diğer başkanlar müsait mi? Bana intikal eden bir şey yok! Sayın Valimiz telefon etti, TFF Başkanı ve diğer dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geleceğiz. Valimiz telefon açtı, ben hemen evet dedim! Bu görüşme valilikte olacak, benim TV'ye çıkma gibi bir isteğim yok"

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"4 kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtiyoruz."

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