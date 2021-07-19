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Spor

Valladolid Sofiane Feghouli için devrede

Galatasaray'da Radamel Falcao ile birlikte maaş yükü nedeniyle takımdan gönderilmesi gündemde olan Sofiane Feghouli için Valladolid'in devrede olduğu iddia edildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:53 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:53
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Fazla maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı kırmızılılarda gönderilecek isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli'ye İspanya'dan teklif var.

İspanya La Liga'yı 31 puanla 19. sırada tamamlayarak küme düşen Valladolid, gelecek sezon yeniden La Liga'ya yükselmek için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Spor Arena'nın aktardığı yerel televizyon kanalı La8'in haberine göre; Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Valladolid, 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, yıllık 3.85 milyon avro ücret alan Feghouli'yi takımdan göndermeye sıcak bakarken oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray formasıyla toplamda 132 maça çıkan Cezayirli, 29 gol atıp 27 asist yaptı.

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