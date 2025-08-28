İSTANBUL 29°C / 21°C
Valon Ethemi resmen Sivasspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

28 Ağustos 2025 Perşembe 17:31
Valon Ethemi resmen Sivasspor'da
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Ethemi, Asbaşkan Ahmet Fatih Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, KF Adriatiku, FK Kuksi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçtiğimiz sezon ise Iğdır FK'da oynadı.

Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

