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Spor

Valverde: Mbappe herkesi susturmayı başardı

Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde, takıma yeni katılan Kylian Mbappe için övgü dolu ifadeler kullandı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Valverde: Mbappe herkesi susturmayı başardı
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Real Madrid'in yıldız ismi Federico Valverde, Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Valverde yaptığı açıklamada, "Hepimiz onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O dünyanın en iyi futbolcularından biri. Onunla aynı sahayı paylaşmak büyük bir mutluluk. Her maçta, her antrenmanda öne çıkıyor. Ben de ailem ve çocuklarım da onu izleyebildiğimiz için mutluyuz." dedi.

"MUHTEŞEM BİR İNSAN"

Uruguaylı oyuncu, "Mbappe insan olarak da inanılmaz biri. Buraya geldiğinde çok fazla olumsuz anlamda söylenti vardı. Mbappe herkesi susturmayı başardı. O muhteşem bir insan. Ayrıca İspanyolca'yı da benden çok daha iyi konuşuyor." diye konuştu.

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