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Spor

Valverde, Real Madrid'i zafere taşıdı

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu. Maçın tek golünü 90+3. dakikada Federico Valverde attı.

Haber Merkezi21 Nisan 2025 Pazartesi 00:59 - Güncelleme:
Valverde, Real Madrid'i zafere taşıdı
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Federico Valverde attı.

Ev sahibi ekip Real Madrid'de 79. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78. dakikada Luka Modric yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde 69 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 57 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Athletic Bilbao, sahasında Las Palmas ile karşılaşacak.

LA LİGA'DA ZİRVEDE SON DURUM

1-Barcelona: 73 puan

2-Real Madrid: 69 puan

3-Atletico Madrid: 63 puan

4-Athletic Bilbao: 57 puan

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