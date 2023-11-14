Valverde'den Messi açıklaması!

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Lionel Messi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Federico Valverde yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman başaramadım." dedi.

Uruguaylı oyuncu, "Barcelona-Real Madrid maçlarında çok kez karşılaştık. Messi'ye saygı duyulması gerekiyor. O dünyanın en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.

Arjantin ile Uruguay, 17 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Federico Valverde, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Uruguaylı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 kez ağları havalandırmıştır.