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Spor

Valverde'den Messi açıklaması!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Federico Valverde, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi hakkında 'Lionel Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman başaramadım.' yorumunda bulundu.

14 Kasım 2023 Salı 00:35 - Güncelleme:
Valverde'den Messi açıklaması!
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Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Lionel Messi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Federico Valverde yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman başaramadım." dedi.

Uruguaylı oyuncu, "Barcelona-Real Madrid maçlarında çok kez karşılaştık. Messi'ye saygı duyulması gerekiyor. O dünyanın en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.

Arjantin ile Uruguay, 17 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Federico Valverde, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Uruguaylı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 kez ağları havalandırmıştır.

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