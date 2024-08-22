Beşiktaş'ın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

"BU TAKTİKSEL BİR DEĞİŞİKLİK"

Maç öncesi konuşan Hollandalı teknik adam, ilk 11'de Semih Kılıçsoy'un yerine Cher Ndour'u tercih etmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Bu taktiksel bir değişiklik. Maçı kazanacak oyun planını hazırlamaya çalışıyorum ben de. İyi bir kadromuz var ve fazla seçeneğimiz oluyor. Bu maçın 11'inde de elimizdeki kadrodan en iyisini seçmeye çalıştım." diyerek yanıt verdi.

"SEVİYEYİ YÜKSEK TUTMA NİYETİNDEYİZ"

Van Bronckhorst, ilk maçta avantajlı bir skor almak istediklerini belirterek "Sezon başlangıcımızdan çok mutluyum. İyi bir performans gösteriyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz. Seviyeyi yüksek tutma niyetindeyiz. Gruplara katılmak için önemli bir adım atıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." diye konuştu.