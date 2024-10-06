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Spor

Van Bronckhorst maç öncesi konuştu: Kendi gücümüzü kullanmalıyız

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adamı Van Bronckhorst, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları lig maçı öncesi konuştu.

6 Ekim 2024 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Van Bronckhorst maç öncesi konuştu: Kendi gücümüzü kullanmalıyız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları Trendyol Süper Lig 8. hafta maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hollandalı teknik adam, "Rakiplerimizin hepsine iyi hazırlanıyoruz. Lige iyi başladık. Sadece 2 gol yedik. Bunu bugün devam ettirmek istiyoruz. Rakip her zaman iyi olmak ister, Beşiktaş'a karşı kazanmak ister. İyi hazırlandık, bugün buradan 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst, "Kaliteli bir kadrosu var rakibimizin. Geçişte her takımı cezalandırabilirler. Ama biz buna hazırız. Kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Rakibin her şeyini vereceğini bilmemiz gerekiyor. Biz tempolu, hareketli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bugün en önemli detay bu olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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