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Spor

Van Bronckhorst maçı yorumladı: Tercihler işe yaramadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax mağlubiyeti sonrası konuştu.

27 Eylül 2024 Cuma 00:42 - Güncelleme:
Van Bronckhorst maçı yorumladı: Tercihler işe yaramadı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Van Bronckhorst, "Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek." sözlerini sarf etti.

  • Beşiktaş
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  • Ajax mağlubiyeti

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