Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi basın toplantısında konuştu. UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediğini söyleyen Hollandalı hoca, özetle şunları söyledi: "Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız. Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Enerji vermeye çalışıyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerekecek.

MÜTHİŞ BİR TUTKU VAR!

Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var. Avrupa'da başarılı sonuçlar her ülke için ve Türkiye için de çok önemli. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz."